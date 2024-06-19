Посол: Филиппины приветствуют превращение Азербайджана в ведущую силу в регионе

Филиппины приветствуют и поддерживают превращение Азербайджана в ведущую силу в регионе.

Об этом анкарскому бюро Report заявил посол Филиппин в Азербайджане (с резиденцией в Анкаре) Генри Бенсурто.

Новоназначенный посол отметил высокий уровень политических и экономических отношений между Филиппинами и Азербайджаном, добавив, что в период своей деятельности приложит все усилия для дальнейшего развития этих связей.

Дипломат высоко оценил развитие Азербайджана, принимающего международные мероприятия высокого уровня и собирающего вместе важные организации и экспертов. Г.Бенсурто сказал, что встретился в апреле этого года с послом Азербайджана в Турции Рашадом Мамедовым, и они обсудили возможные сферы сотрудничества для расширения отношений между двумя странами.