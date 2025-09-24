Посол Филиппин: Ведутся переговоры о прямых авиарейсах и визовых вопросах с Азербайджаном

Ведутся переговоры о прямых авиарейсах и визовых вопросах между Филиппинами и Азербайджаном.

Об этом турецкому бюро Report сообщил посол Филиппин в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Генри Бенсурто.

По его словам, основной проблемой является значительное расстояние, которое можно преодолеть с помощью качественного авиационного сервиса.

"Мы можем рассмотреть возможность организации прямых рейсов или улучшения авиасообщения для стимулирования развития туризма между нашими странами. Это вопрос, который мы постоянно обсуждаем на официальном уровне. Фактически, обе стороны заинтересованы в этом. Другой практической проблемой является визовый вопрос, по которому также продолжаются переговоры между Азербайджаном и Филиппинами", - сказал посол.

По мнению Бенсурто, взаимные визовые требования между странами можно упростить путем межправительственных переговоров.

"Мы находимся на этапе достижения соглашения об отмене визовых требований для дипломатов. Это первый шаг, после достижения которого мы можем применить безвиз для граждан. Я продолжаю свою деятельность в направлении поиска решений, изучения процессов и облегчения их применения для сотрудничества в этой и других областях", - отметил дипломат.

Отметим, что на брифинге, проведенном в эти дни в своей резиденции в Анкаре, посол выразил желание провести в Азербайджане свою следующую презентацию под названием "Приезжай на Филиппины в Рождество". В этой связи посол сказал:

"Загадочные острова Филиппин ждут туристов. Мы регулярно занимаемся продвижением туризма. Количество поездок между Азербайджаном и Филиппинами растет с каждым днем. Азербайджан поддерживает тесные связи со многими странами мира. В этом плане для нас очень важно, чтобы азербайджанские туристы посещали нашу страну. Конечно, роль медиа в этих вопросах неоспорима, и за это мы благодарим вас. Я думаю, что такие визиты помогут нашим народам ближе узнать друг друга, и после теплых отношений расстояния перестанут иметь значение", - добавил дипломат.