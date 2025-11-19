Посол Эстонии: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией открывает возможности для наших компаний – ИНТЕРВЬЮ

Посол Эстонии в Азербайджане с резиденцией в Анкаре Вайно Рейнарт в интервью Report рассказал о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о возможных вариантах всестороннего развития азербайджано-эстонских связей:

– При вручении верительных грамот президент Азербайджана отметил важность определения новых возможностей для расширения двусторонних отношений между Эстонией и Азербайджаном, развития сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях и других областях. Какие возможности существуют для развития отношений между нашими странами?

– В прошлом году при вручении президенту Ильхаму Алиеву верительных грамот мы широко обсудили возможности сотрудничества между нашими странами. Азербайджан известен в Эстонии своей нефтяной и газовой промышленностью, однако страна уделяет большое внимание и другим экономическим сферам, представляющим интерес для наших компаний, например, зеленым и цифровым трансформациям.

Разумеется, продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией открывает множество дополнительных возможностей и в других областях, в частности, эстонские компании могли бы быть заинтересованы в использовании улучшенных логистических и транзитных возможностей.

– Какова ситуация с торговым оборотом между двумя странами? Что вы импортируете из Азербайджана и что экспортируете?

- В прошлом году наш торговый оборот составил всего 27 млн евро, что составляет менее 0,1% внешней торговли Эстонии. Как и многие другие страны, Эстония покупает у Азербайджана нефть и газ, а наш экспорт в Азербайджан более обширный.

Цифровая трансформация является одной из наиболее интересных сфер сотрудничества для эстонских IT-компаний. С 2001 года X-Road стал основой электронной Эстонии. Технология обеспечивает безопасный, зашифрованный обмен данными между государственными и частными базами данных. Прототип модели X-Road, созданной в Эстонии, внедрен в электронной системе правительства Азербайджана с января 2018 года. После Азербайджана к этому приложению присоединились Финляндия, Намибия, Украина, Япония и Фарерские острова, однако именно Азербайджан стал первой страной, внедрившей прототип X-Road.

– Эстония и Азербайджан имели связи еще будучи в составе СССР. Сколько граждан Азербайджана проживает в Эстонии?

– На самом деле наши отношения уходят корнями намного глубже, чем период советской оккупации. В конце XIX века на территории Азербайджана существовала ограниченная, не очень большая эстонская община. Азербайджанская община в Эстонии насчитывает несколько тысяч человек и хорошо организована.

– Вы ранее заявляли, что Эстония поддерживает международные усилия Азербайджана по достижению мирного договора с Арменией. Посещали ли вы Карабах? У многих стран есть разные проекты в данном регионе. Есть ли какие-то планы у Эстонии в этом направлении?

– Руководитель бакинского офиса нашего посольства Яак Ленсмeнт неоднократно посещал Карабах. Спикер парламента Эстонии Юри Ратас также посетил Карабах в рамках официального визита в Азербайджан в 2022 году. Они были действительно впечатлены быстрыми темпами развития региона. С точки зрения ведения бизнеса с Эстонией - конечно, они стремятся найти подобные возможности по всему Азербайджану.

– Как вы считаете, что необходимо для расширения дипломатических связей между нашими странами?

– Эстония полностью готова к интенсификации политического взаимодействия с Азербайджаном. Во время недавнего визита министра иностранных дел Маргуса Цахкны в Баку обсуждались различные возможности сотрудничества, включая возобновление регулярного политического диалога, а также возможные секторальные визиты. Как вам известно, министра сопровождала крупная бизнес-делегация, и мы ожидаем, что в ближайшие недели делегация бизнес-кругов Азербайджана посетит Эстонию. На фоне улучшения региональной ситуации я верю, что наши компании найдут еще более привлекательные возможности для будущего сотрудничества.

– Что вы можете сказать о развитии межпарламентских связей?

– Считаем, что межпарламентское сотрудничество между нашими странами действительно выделяется. Парламентские группы дружбы регулярно организуют взаимные визиты, спикеры парламентов также недавно посетили друг друга, запланировано еще больше визитов.

– Ожидаются ли в ближайшее время взаимные визиты на высоком уровне?

– Как я уже отметил, наш министр иностранных дел Маргус Цахкна посетил Азербайджан в конце октября. Рассматриваются еще несколько других визитов. Согласно правилам, мы не объявляем о визитах до их подтверждения, но у нас запланирован ряд поездок.

– Культурные связи между нашими странами в последние годы развиваются быстрыми темпами. Один из самых ценных национальных памятников азербайджанского народа "Китаби-Деде Горгуд" издан на эстонском языке. Также издание эстонско-азербайджанского словаря облегчает общение наших народов. Каковы ваши приоритеты в дальнейшем развитии этих связей?

– Символ азербайджанской культуры с историей, насчитывающей более 1 300 лет, "Китаби-Деде Горгуд" был переведен на эстонский язык несколько лет назад при поддержке Фонда культурной столицы Эстонии (переводчики: Аннели Пеконен и Видади Мамедов). Также опубликованы эстонско-азербайджанские и азербайджано-эстонские словари.

В Эстонии существует давняя традиция переводить на эстонский язык шедевры других народов, включая Азербайджан. Среди них можно отметить произведения Расула Рзы, Анара, Ильяса Эфендиева, Сабира Азери и Чингиза Абдуллаева. В 2014 году в переводе Аннели Пекконен была издана книга Курбана Саида "Али и Нино".