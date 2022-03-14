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Посол ЕС: Восточное партнерство - важная платформа для сотрудничества

Посол ЕС: Восточное партнерство - важная платформа для сотрудничества В фокусе программы ВП - поддержка Украины
Внешняя политика
14 марта 2022 г. 11:30
Посол ЕС: Восточное партнерство - важная платформа для сотрудничества

"Восточное партнерство" - важная платформа для сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, выступая в Университете ADA в ходе мероприятия, посвященного деятельности программы "Восточное партнерство".

По его словам, в нынешних условиях существует потенциал развития отношений со странами-участницами этой программы.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Как отметил посол, саммит Восточного партнерства в декабре прошлого года реформировал стратегическое партнерство со странами ВП. В ходе него было объявлено, что Евросоюз намерен инвестировать в программу "Восточное партнерство" более 2 млрд. евро.

По словам Михалко, в фокусе программы ВП сейчас поддержка Украины: "Мы поддерживаем Украину в эти тяжелые дни и призываем Россию остановить агрессию и уважать территориальную целостность Украины".

Посол отметил, что в рамках сотрудничества с Азербайджаном ЕС предлагает много программ для студентов, в том числе Erasmus mundus, Erasmus+ и другие, реализует твининг-проекты.

"ЕС - крупнейший торговый партнер для Азербайджана, важный источник для инвестиций", добавил Михалко.

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Версия на английском языке EU Ambassador: Eastern Partnership - important platform for cooperation

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