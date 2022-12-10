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Посол ЕС в Азербайджане находится с визитом в селе Агалы

Посол ЕС в Азербайджане находится с визитом в селе Агалы Посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко находится с визитом в селе Агалы Зангиланского района.
Внешняя политика
10 декабря 2022 г. 14:46
Посол ЕС в Азербайджане находится с визитом в селе Агалы

Посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко находится с визитом в селе Агалы Зангиланского района.

Как передает Report, об этом Михалко написал в своем Twitter.

"В Агалы спустя 6 месяцев. Впечатляет достигнутый здесь прогресс! Встретил друга Мохуббата Самадова, который проживает здесь. Он и его семья построили здесь счастливую жизнь, будучи одними из первых, переселенных сюда. Пожелал господину Самадову и его семье счастья и процветания!", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня проходит визит в Зангиланский район представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, в том числе военных атташе. В поездке принимают участие представители около 70 посольств и более 10 международных организаций, а также соответствующих государственных учреждений Турции.

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Версия на английском языке EU envoy shares post from Azerbaijan's Aghali village

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