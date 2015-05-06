Посол ЕС: Программа Восточное партнерство никогда не была направлена против России

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Мы ожидаем, что на саммите Восточного партнерства в Риге, будет принята совместная декларация, и Азербайджан, как и другие участники этой программы, присоединятся к ней". Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард, комментируя предстоящий саммит Восточного Партнерства в Риге 21-22 мая.

Она выразила надежду, что декларация будет подписана всеми странами-участн ицами. Она отметила, что в этом контексте ожидает многого от этого документа.

Говоря о негативном отношении России к этой программе, М.Мард сказала, что программа Восточного Партнерства не направлена и никогда не была направлена против России: "Я не знаю, почему делаются такие заявления, так как эта программа не является антироссийской и никогда не была таковой. Она осуществляется для стран Европейской политики соседства и ЕС, и не является антироссийской. Наоборот, если мы создадим более процветающее и стабильное соседство, то это пойдет на благо всем партнерам, включая Россию", - заявила посол ЕС.