Посол ЕС поздравил народ Азербайджана с праздником Новруз

В представительстве Европейского союза поздравили народ Азербайджана с праздником Новруз

В представительстве Европейского союза поздравили народ Азербайджана с праздником Новруз.

Как передает Report, публикация с видеообращением посла ЕС в Азербайджане Петра Михалко опубликована на странице представительства в Facebook.

"Мы стали свидетелями значительного и интенсивного диалога и развития отношений между Европейским Союзом и Азербайджанской Республикой как на двусторонней основе, так и в рамках Восточного партнерства. От имени делегации Европейского Союза в Азербайджане я хотел бы поздравить азербайджанский народ с международным днем Новруз. Пусть этот праздник принесет радость и изобилие в ваши дома", - сказал Михалко.