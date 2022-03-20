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Посол ЕС поздравил народ Азербайджана с праздником Новруз

Посол ЕС поздравил народ Азербайджана с праздником Новруз В представительстве Европейского союза поздравили народ Азербайджана с праздником Новруз
Внешняя политика
20 марта 2022 г. 10:03
Посол ЕС поздравил народ Азербайджана с праздником Новруз

В представительстве Европейского союза поздравили народ Азербайджана с праздником Новруз.

Как передает Report, публикация с видеообращением посла ЕС в Азербайджане Петра Михалко опубликована на странице представительства в Facebook.

"Мы стали свидетелями значительного и интенсивного диалога и развития отношений между Европейским Союзом и Азербайджанской Республикой как на двусторонней основе, так и в рамках Восточного партнерства. От имени делегации Европейского Союза в Азербайджане я хотел бы поздравить азербайджанский народ с международным днем Новруз. Пусть этот праздник принесет радость и изобилие в ваши дома", - сказал Михалко.

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Версия на английском языке ВидеоEU Ambassador congratulates Azerbaijani people on Novruz holiday
Версия на азербайджанском языке ВидеоAİ səfiri Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

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