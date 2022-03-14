Посол ЕС: Подписание нового соглашения позволит укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Подписание нового соглашения позволит укрепить сотрудничество Азербайджана и Европейского союза.
Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.
"Мы ожидаем подписание нового соглашения с Азербайджаном в скором времени. Это позволит укрепить наше сотрудничество", - заявил он.
По словам дипломата, документ находится в разработке, это будет всеобъемлющее соглашение, "которое откроет новые возможности".
Ранее сообщалось, что новое соглашение между Европейским Союзом и Азербайджаном может быть подписано в этом году.