Посол ЕС: Подписание нового соглашения позволит укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Мы ожидаем подписание нового соглашения с Азербайджаном в скором времени. Это позволит нам укрепить наше сотрудничество.

Подписание нового соглашения позволит укрепить сотрудничество Азербайджана и Европейского союза.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

"Мы ожидаем подписание нового соглашения с Азербайджаном в скором времени. Это позволит укрепить наше сотрудничество", - заявил он.

По словам дипломата, документ находится в разработке, это будет всеобъемлющее соглашение, "которое откроет новые возможности".

Ранее сообщалось, что новое соглашение между Европейским Союзом и Азербайджаном может быть подписано в этом году.