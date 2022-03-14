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Посол ЕС: Подписание нового соглашения позволит укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Посол ЕС: Подписание нового соглашения позволит укрепить сотрудничество с Азербайджаном Мы ожидаем подписание нового соглашения с Азербайджаном в скором времени. Это позволит нам укрепить наше сотрудничество.
Внешняя политика
14 марта 2022 г. 10:29
Посол ЕС: Подписание нового соглашения позволит укрепить сотрудничество с Азербайджаном
Петер Михалко

Подписание нового соглашения позволит укрепить сотрудничество Азербайджана и Европейского союза.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

"Мы ожидаем подписание нового соглашения с Азербайджаном в скором времени. Это позволит укрепить наше сотрудничество", - заявил он.

По словам дипломата, документ находится в разработке, это будет всеобъемлющее соглашение, "которое откроет новые возможности".

Ранее сообщалось, что новое соглашение между Европейским Союзом и Азербайджаном может быть подписано в этом году.

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Версия на азербайджанском языке Aİ səfiri: “Yeni müqavilə Azərbaycanla əməkdaşlığı möhkəmləndirməyə imkan verəcək"
Версия на английском языке EU Ambassador: Signing of new agreement will strengthen cooperation with Azerbaijan

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