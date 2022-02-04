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Глава МИД: Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС может быть подписано в 2022 году

Глава МИД: Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС может быть подписано в 2022 году Новое соглашение между Европейским Союзом и Азербайджаном может быть подписано в этом году.
Внешняя политика
4 февраля 2022 г. 18:31
Глава МИД: Новое соглашение между Азербайджаном и ЕС может быть подписано в 2022 году

Новое соглашение между Европейским Союзом и Азербайджаном может быть подписано в этом году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с комиссаром ЕС по энергетике Оливером Вархели.

По словам главы МИД, подписание соглашения несколько затянулось из-за пандемии. "Считаем, что все открытые вопросы решатся и есть возможность подписания договора в 2022 году", - добавил Байрамов.

По словам министра, развитие существующих диалогов по ряду направлений позволит нам больше расширить экономические связи Азербайджана и ЕС.

"Сегодня ЕС является нашим крупнейшим экономическим партнером. Наши отношения развиваются, ведутся регулярные обсуждения", - отметил Д. Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Bu il Azərbaycanla Aİ arasında yeni sazişin imzalanması mümkün olacaq"

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