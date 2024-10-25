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МИД Азербайджана вручил послу ЕС ноту протеста

МИД Азербайджана вручил послу ЕС ноту протеста Посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко вызван в МИД Азербайджана. 
Внешняя политика
25 октября 2024 г. 17:01
МИД Азербайджана вручил послу ЕС ноту протеста

Посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко вызван в МИД Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Азербайджанская сторона вручила Михалко ноту протеста в связи с принятой Европарламентом 24 октября необоснованной и предвзятой антиазербайджанской резолюцией.

В информации отмечается, что МИД решительно осудил резолюцию, принятую Европейским парламентом 24 октября, а также необоснованные и предвзятые высказывания, сделанные еврокомиссаром в ходе обсуждений в Европарламенте.

Ведомство подчеркивает, что продолжение кампании очернения Азербайджана через различные институты ЕС, заявления и шаги, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и вмешательство во внутренние дела страны, поощряют реваншизм в Армении и, тем самым, наносят ущерб усилиям по установлению мира в регионе.

"Азербайджан выстраивает отношения с Евросоюзом на основе норм и принципов международного права, взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды и призывает ЕС также строго придерживаться этих фундаментальных принципов", - отмечается в заявлении.

В связи с этим МИД потребовал от ЕС воздержаться от предвзятых шагов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, подрывающих мир и стабильность в регионе, а также от вмешательства во внутренние дела страны.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry summons EU ambassador, hands protest note
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Avropa İttifaqının səfirinə etiraz notası təqdim edib

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