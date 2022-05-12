Посол: ЕС - надежный партнер Азербайджана

Европейский союз является надежным партнером для Азербайджана.

Европейский союз является надежным партнером Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии в Баку, посвященном Дню Европы.

"Мы прошли через сложные времена пандемии. В прошлые годы мы укрепляли отношения с Азербайджаном в разных сферах", - заявил посол.

Михалко выразил надежду, что всеобъемлющий договор между Азербайджаном и ЕС будет подписан в ближайшем будущем.

Дипломат подчеркнул, что ЕС поддерживает разминирование освобожденных территорий Азербайджана: "ЕС предпринимает активные шаги для мира, безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа. Наше сотрудничество развивается в сфере энергетики, особую роль играет Южный газовый коридор. Также важное внимание уделяем возобновляемым источникам энергии".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев поздравил посла ЕС с Днем Европы.

"После 30-летней оккупации нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном в постконфликтный период создаст историческую возможность для мира, стабильности, экономического развития и процветания на Южном Кавказе", - заявил замглавы МИД Азербайджана.

Он особо отметил, что территориальная целостность и суверенитет стран, взаимное признание неприкосновенности границ, важность делимитации и демаркации границ, а также открытие транспортных коммуникаций и подписание мирного договора являются приоритетами для Азербайджана.

"Азербайджан - стратегический, надежный партнер Европы в сфере энергетики. Ввод в эксплуатацию ЮГК открыл новую страницу в экспорте азербайджанского газа в Европу. Этот проект вносит важный вклад в энергетическую безопасность , диверсифицируя поставки энергоресурсов в Европу", - сказал он.

Замглавы МИД добавил, что ЕС и Азербайджан активно сотрудничают и более 1700 компаний из стран ЕС функционируют в стране.