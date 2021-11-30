Посол ЕС: Для нас важно иметь такого партнера, как Азербайджан

В Лянкяране представлена программа Евросоюза EU4Lankaran

30 ноября в Лянкяране состоялась церемония открытия программы EU4Lankaran, организованная представительством ЕС в Азербайджане совместно с министерством экономики.

Как передает Report, финансируемая ЕС программа EU4Lankaran охватывает Ленкорань-Астаринский экономический регион и помогает местным сообществам в поиске эффективных, устойчивых, экологически безопасных решений для развития фруктового и овощного сектора.

Выступивший на мероприятии глава Исполнительной власти Лянкярана Талех Гарашов выразил надежду, что данный проект будет способствовать развитию региона: "Основное место в этом проекте будет уделено аграрному сектору, в частности, цитрусовым культурам. Как известно, для выращивая цитрусовых культур в Лянкяране имеются все необходимые условия".

Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в свою очередь отметил гастрономический потенциал Лянкярана и в связи с этим поздравил с включением этого города в список ЮНЕСКО "Сеть творческих городов".

"ЕС активно поддерживает Азербайджан в развитии регионов", - заявил П. Михалко. Он отметил, что сюда входит развитие малого бизнеса, поддержка сельского хозяйства и др.

"Для нас важно иметь такого партнера, как Азербайджан, который уделяет большое внимание устойчивому развитию", - отметил посол ЕС.

Заместитель министра экономики Эльнур Алиев рассказал о потенциале сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Он выразил надежду, что в будущем сотрудничество между ЕС и министерством экономики будет еще более разносторонним.

“EU4Lankaran”- проект ЕС, охватывающий Ленкорань-Астаринский экономический регион, нацелен на поддержку усилий правительства по диверсификации экономики путем содействия сильному, сбалансированному и инклюзивному экономическому развитию в регионах. Его бюджет составляет 27 млн. манатов.