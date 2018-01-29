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    Посол: Энергетика - краеугольный камень сотрудничества Азербайджана и Болгарии

    Наргиз Гурбанова: Азербайджан сегодня заинтересован в Болгарии, как газотранзитной стране

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Болгарией в сфере энергетики.

    Как передает Report, об этом заявила посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова в интервью болгарскому Третьему телеканалу.

    "Энергетика всегда была краеугольным камнем нашего сотрудничества. Как вы знаете, нашей целью является то, что к 2020 году около 1 миллиона домашних хозяйств получат газ из Азербайджана. Соглашение было подписано в 2014 году", - заявила Н.Гурбанова.

    По ее словам, Азербайджан сегодня заинтересован в Болгарии, как газотранзитной стране.

    "Этот газ является частью Южного газового коридора, который признан ЕС, как единственный жизнеспособный ресурс в нашем регионе", - отметила азербайджанский дипломат.

    Посол подчеркнула, что в этом году Азербайджан посетило около 1,5 тысяч болгарских туристов.

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