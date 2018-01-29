Посол: Энергетика - краеугольный камень сотрудничества Азербайджана и Болгарии

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Болгарией в сфере энергетики.

Как передает Report, об этом заявила посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова в интервью болгарскому Третьему телеканалу.

"Энергетика всегда была краеугольным камнем нашего сотрудничества. Как вы знаете, нашей целью является то, что к 2020 году около 1 миллиона домашних хозяйств получат газ из Азербайджана. Соглашение было подписано в 2014 году", - заявила Н.Гурбанова.

По ее словам, Азербайджан сегодня заинтересован в Болгарии, как газотранзитной стране.

"Этот газ является частью Южного газового коридора, который признан ЕС, как единственный жизнеспособный ресурс в нашем регионе", - отметила азербайджанский дипломат.

Посол подчеркнула, что в этом году Азербайджан посетило около 1,5 тысяч болгарских туристов.