​Посол Элин Сулейманов обратился к азербайджанской общине США

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов вместе с сотрудниками дипкорпуса провел встречу с активистами азербайджанской общины этой страны в формате видеосвязи.

Как передает спецкор Report, встреча состоялась при организации расположенной в столичном Вашингтоне и функционирующей с 1996 года Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC).

На встрече обсудили текущую ситуацию с пандемией коронавируса в США, положение проживающих в стране соотечественников.

Э.Сулейманов призвал всех проживающих в США азербайджанцев пройти регистрацию в консульском отделе посольства, чтобы более оперативно и эффективно пользоваться консульской деятельностью.

Он призвал соотечественников оставаться дома и не выходить без надобности: "Обращаемся к вам еще раз с учетом того, что на ряде территорий, где компактно проживает азербайджанская община, в том числе в городе Нью-Йорк, штатах Нью-Джерси, Виржиния и Мериленд, стремительно распространился новый вид коронавируса, и сейчас страна занимает первое место по числу зараженных. Просим вас серьезно следовать соответствующим правилам местных органов власти, не выходить из дома без необходимости и избегать контактов с людьми. На данный момент самое важное, что вы можете сделать для себя, своей семьи и общины – оставаться дома и социально изолироваться".

Посол также выразил признательность общинам и членам общин за помощь гражданам Азербайджана в США, столкнувшимся с трудностями из-за коронавируса.

Э.Сулейманов подчеркнул, что следует уделить особе внимание на налаживание связи с находящимися сейчас в США гражданами Азербайджана, особенно получающими в стране образование студентами и прибывшими в США на короткий срок, но не сумевшими выехать из-за закрытия границ граждан страны, оказывать им активную помощь.

Автор: Вусаля Аббасова