Посол Эльман Абдуллаев вручил президенту Эфиопии верительные грамоты

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Эльман Абдуллаев вручил свои верительные грамоты президенту этой страны господину Мулату Тешоме.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

На встрече с президентом Эфиопии Эльман Абдуллаев передал Мулату Тешоме наилучшие пожелания президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Заявив о заинтересованности Азербайджана в расширении сотрудничества с являющейся одной из важных стран Африканского континента - Эфиопией в экономическом, гуманитарном, культурном и других областях, Э.Абдуллаев отметил о наличии большого потенциала для развития двусторонних отношений в новой плоскости.

В свою очередь, президент Федеративной Демократической Республики Эфиопия Мулату Тешоме попросил передать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву свое уважение и почтение. Президент сказал, что Эфиопия придает важное значение развитию отношений с Азербайджаном и добавил, что наша страна представляет для него особое значение. Президент Эфиопии пожелал Эльману Абдуллаеву успехов в деятельности.

На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества в различных областях.