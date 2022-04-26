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Посол Египта: Нормализация отношений между Баку и Ереваном принесет стабильность в регион

Посол Египта: Нормализация отношений между Баку и Ереваном принесет стабильность в регион Египет поддерживает мирные переговоры по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, это принесет стабильность в регион.
Внешняя политика
26 апреля 2022 г. 12:23
Посол Египта: Нормализация отношений между Баку и Ереваном принесет стабильность в регион

Египет поддерживает мирные переговоры по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, это принесет стабильность в регион.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Египта в Азербайджане Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид.

"Мы считаем, что между странами все вопросы должны решаться мирным путем. Египет поддерживает процесс разминирования освобожденных территорий и шаги предпринятые для установления мира", отметил посол.

Он добавил, что был рад вручить верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"На встрече мы обсудили сотрудничество в сфере энергетики, а также другие направления представляющие взаимный интерес", заявил посол.

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