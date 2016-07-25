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    Посол: До конца года ожидается встреча президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана

    Среди основных тем обсуждения будет энергетическое сотрудничество

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ До конца года состоится встреча президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet Daily News, об этом сообщил посол Турции в Туркменистане Мустафа Капуджу.

    По его словам, основной темой обсуждения будет энергетическое сотрудничество, в частности, вопрос прокладки трубопровода для доставки туркменского газа через Каспийское море в Азербайджан, где потом он может быть доставлен в Европу посредством Трансанатолийского трубопровода (ТАР).

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