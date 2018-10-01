Посол Дании: Инвестиционные возможности в Азербайджане представляют большой интерес для наших компаний - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Интервью информагентства Report с послом Дании в Азербайджане Свендом Оллингом.

- Как вы оцениваете сотрудничество Дании и Азербайджана? Каковы основные приоритеты сотрудничества с Азербайджаном?

- Азербайджан и Дания сотрудничают по ряду областей, между странами сложились хорошие отношения. С экономической точки зрения я замечаю определенное развитие, но все еще остается место для расширенной торговли и инвестиций. Еще одним приоритетом является приверженность Дании - члена Евросоюза, к диалогу по вопросам прав человека и демократии в Азербайджане.

Я считаю, что диалог должен осуществляться на нескольких уровнях, в том числе посредством межкультурного обмена в гражданском обществе, когда люди Дании и Азербайджана встречаются друг с другом как туристы или как студенты, или коллеги в соответствующих странах. Хотелось бы надеяться, что туризм между Данией и Азербайджаном будет расти, так как все больше и больше датчан интересуются азербайджанской культурой и отличными возможностями, которые Азербайджан может предложить путешественникам.

- Какие сферы представляют взаимный интерес для развития?

- Сфера торговли и инвестиций определенно является той, которую я хочу подчеркнуть с точки зрения дальнейшего развития. Инвестиционные возможности в Азербайджане представляют большой интерес для компаний из Дании. Хорошим примером является пивная промышленность, датская компания Carlsberg. Помимо этого, и Дания, и Азербайджан являются членами Совета Европы и ОБСЕ, что означает, что у двух стран есть хорошие возможности для сотрудничества.

- Каков товарооборот с Азербайджаном? Какие товары в основном экспортируются из Дании в Азербайджан и импортируются из Азербайджана?

- Объем товарооборота в 2017 году составил 115 млн датских крон, что означает сокращение на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом. Конечно, мне хотелось бы увидеть изменения в этих цифрах, поскольку, я считаю, что есть все возможности для расширения торговли между нашими странами. Фармацевтическая продукция составляет основную долю импортируемых из Дании в Азербайджан товаров. Пивная промышленность Азербайджана также представляет большой интерес для Дании. В 2008 году датская компания Carlsberg купила крупнейший пивоваренный завод в Азербайджане, в Хырдалане, и сегодня продукция Carlsberg Azerbaijan занимает 60% азербайджанского рынка пива. В компании Carlsberg Azerbaijan работают около 250 сотрудников, а также еще около 400 человек не напрямую, в том числе дистрибьюторы, агентства и подрядчики. Экспорт из Азербайджана в Данию в свою очередь очень ограничен. Мы надеемся, что в ближайшие годы будет наблюдаться тенденция к росту.

- Какими вы видите перспективы развития энергетического сотрудничества с Азербайджаном?

- В сфере энергетики как Азербайджан, так и Дания занимают передовые позиции, поэтому это сотрудничество очень важно. Компания Mærsk Drilling имеет историю деятельности в Азербайджане, а другие более мелкие датские компании также работают над проектами в энергетическом секторе страны. Помимо этого, я рассматриваю "зеленую энергию" и возобновляемые источники энергии в качестве областей, в которых мы можем развить наше сотрудничество в будущем. Дания является мировым лидером в этих областях и имеет одну из самых устойчивых энергетических систем в мире. Этот опыт, конечно же, мы хотим продвигать в разных странах, в данном случае в Азербайджане.

- Какие проекты планирует реализовать посольство Дании в Азербайджане, чтобы сблизить страны, ознакомить их с культурой страны, ее традициями?

- В сентябре я имел удовольствие отправиться в Азербайджан для участия в Днях ЕС в Нахчыване. Программа включала день в Европейском городке (EuroVillage), который я с большим удовольствием посетил. Местные жители проявили большой интерес, и большое количество интересующих их вопросов дало понять, что народ Азербайджана хочет больше узнать о Дании и других странах Европейского союза.

Также в этой связи я думаю, что азербайджанская общественность должна быть проинформирована о программах Евросоюза Erasmus +, которыми могут воспользоваться азербайджанские студенты и молодежь в виде получения стипендий, учебой по обмену, волонтерства и других молодежных мероприятий. Программы предоставляют уникальные возможности взаимного академического и культурного обмена, создают сильные социальные связи и приносят пользу обеим странам, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.