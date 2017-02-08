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    Посол: Чехия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках транспортных проектов

    Витезслав Пивонька: Азербайджан для нас - стратегический партнер

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Чехия занимает шестое место по инвестициям в Азербайджан. Эта страна для нас стратегический партнер, так как одну треть нефти мы закупаем у Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

    Посол напомнил о визите министра промышленности Чехии в Азербайджан и выразил надежду, что после этого будут развиваться связи в том числе и в легкой и сельскохозяйственной промышленностях. 

    В.Пивонька также отметил  заинтересованность Чехии в участии в транспортных проектах, проходящих через Азербайджан.

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