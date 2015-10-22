​Посол: Чехия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие, посвященной Дню независимости Республики Чехия.

Как сообщает Report, открывая мероприятие, посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька заявил, что Чехия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном, и одним из ярких тому доказательств является визит президента Чехии Милоша Земана в Баку в сентябре этого года и подписанная совместная декларация о стратегическом партнерстве.

"Наши отношения с Азербайджаном основаны не только на крепком партнерстве, но и на узах дружбы двух стран и двух народов",- добавил посол.

В свою очередь министр связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасов поздравил правительство и народ Чехии с праздником. Он также подчеркнул, что визит президента Чехии в Азербайджан в сентябре стал очередной точкой развития двусторонних отношений.

По его словам, связи между странами развиваются во всех сферах: экономике, культуре, науке, образовании, информационных технологиях и т.д.

На мероприятии приняли участие главы аккредитованных в Азербайджане дипмиссий, депутаты, общественные деятели страны.