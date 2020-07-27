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Посол Азербайджана: Болгария - важный партнер в рамках сотрудничества с ЕС и НАТО

Посол Азербайджана: Болгария - важный партнер в рамках сотрудничества с ЕС и НАТО За последние 28 лет у Азербайджана и Болгарии сложились многосторонние отношения, основанные на прочной основе дружбы и доверия.
Внешняя политика
27 июля 2020 г. 13:07
Посол Азербайджана: Болгария - важный партнер в рамках сотрудничества с ЕС и НАТО

За последние 28 лет у Азербайджана и Болгарии сложились многосторонние отношения, основанные на прочной основе дружбы и доверия.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова  заявила болгарскому интернет-изданию "ФАКТИ".  

Дипломат отметила, что для Азербайджана Болгария - дружественный народ, с которым нам удалось развить взаимовыгодное сотрудничество в широком спектре регионов.

С 1992 года две страны  подписали порядка 100 документов по сотрудничеству.  За этот период было проведено большое количество встреч на высоком уровне между двумя странами. Два года назад состоялся первый стратегический диалог на высоком уровне между Азербайджаном и Болгарией.

"Наше видение развития отношений между Азербайджаном и Болгарией основано на подписанном в 2015 году декларации о стратегическом партнерстве, в котором особо указывается необходимость урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также резолюций Совета безопасности ООН. Также следует особо отметить, что Болгария входит в число тех государств-членов Европейского Союза, с которыми Азербайджан подписал документ о стратегическом партнерстве",- сказала в интервью дипломат.

Подчеркнув высокий уровень политических отношений, посол также отметила, что они предоставляют большие возможности для экономического , культурного, гуманитарного и прочего сотрудничества.

"Наша двусторонняя программа широка. Обе страны заинтересованы в расширении этого партнерства во многих областях, представляющих взаимный интерес. В рамках заседаний Совместной межправительственной комиссии эксперты обеих стран обсуждают будущие шаги по развитию сотрудничества. Следующее заседание комиссии, как ожидается, состоится во второй половине года.

За последние 4 года товарооборот между нашими странами увеличился в пять раз и составил более 90 миллионов евро. Для нас ваша страна является важным партнером в рамках нашего сотрудничества с Европейским союзом и НАТО",-подчеркнула посол. 

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Версия на английском языке Azerbaijani Ambassador: Bulgaria is a vital partner in cooperation with EU and NATO

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