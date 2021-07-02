Посол: Белорусско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень – ЭКСКЛЮЗИВ

Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андрей Равков написал статью, посвященную Дню Независимости Республики Беларусь и двусторонним отношениям его страны с Азербайджаном. Report представляет статью.

Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андрей Равков написал статью, посвященную Дню Независимости Республики Беларусь и двусторонним отношениям с Азербайджаном. Report представляет данную статью.

В истории белорусского народа много памятных дат. День Независимости Республики Беларусь – главный праздник нашей государственности, который ежегодно отмечается 3 июля начиная с 1996 года. Это день освобождения города Минска от немецко-фашистской оккупации в 1944 году, в период Великой Отечественной войны. Это исторически значимая дата в судьбе страны, ставшая для ее граждан символом свободы и мира.

Для нас День Независимости – особенный праздник, который объединяет в себе сразу два символа: освобождение Беларуси от захватчиков и независимость белорусского государства, олицетворение мужества, самоотверженности и преданности Родине, надежды и оптимизма для последующих поколений.

Традиционно 3 июля белорусский народ отдает дань уважения героизму и стойкости солдат, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал страну из руин.

Вы знаете, что треть населения нашей республики погибла в той страшной войне, но тем не менее Беларусь осталась непокоренной. Мы восстановили нашу страну и должны быть достойны памяти своих предков.

Мы справляемся с катастрофическими последствиями аварии на Чернобыльской АЭС (четверть территории страны поразила радиация). Преодолели последствия распада СССР, «сборочный цех» которого находился именно в Беларуси и которого вмиг не стало. А сейчас на протяжении последних лет вынуждены развиваться в условиях неправомерных санкций «цивилизованного» Запада.

Этот праздник органично вписался в наше сегодняшнее бытие, в нашу жизнь как неотъемлемое целое. За годы независимости к белорусам пришло осмысление того, что мы – нация, и должны строить свою государственность: развивать экономику, культуру и главное – чтить традиции белорусского народа.

День Независимости для белорусов – это не просто слова. Для суверенитета было сделано действительно немало. Беларусь с самого начала заявила о себе как страна, которая имеет свою позицию. Как государство мы стали самостоятельными и проводим независимую политику, как внутреннюю, так и на внешнем контуре. Одновременно мы четко соблюдаем свои обязательства на международной арене. Благодаря этому республика смогла добиться значимых результатов.

Однако, очевидно, не всем это нравится. То, что происходило в Беларуси летом-осенью 2020 года и происходит вокруг нашей страны сегодня, особенно на западном направлении, абсолютно не укладывается в нормальную картину международных и межгосударственных отношений. Сейчас мы под благовидными правозащитными предлогами наблюдаем попытку лишения Беларуси завоеванного ею за четверть века суверенитета, целенаправленную атаку на нашу независимость со стороны «трансатлантического сообщества наций», как они себя называют, а также наших ближайших соседей – Польши, Латвии, Литвы и даже Украины.

Но несмотря на такое агрессивное воздействие, массированное давление, применение всевозможных пакетов санкций и других мер принуждения, наша экономика не рухнула, страна продолжает развиваться. Пусть медленно и постепенно, но происходит здоровое созревание гражданского общества, социальная нормализация.

Мы поддерживаем конструктивные отношения с подавляющим большинством своих партнеров на разных континентах. И пока у нас есть такие надежные, проверенные временем друзья, как Азербайджан и ряд других государств, мы чувствуем их поддержку и содействие в трудную минуту.

А вот к партнерам, которые продолжают последовательно вести двойную, лицемерную игру, у Беларуси практически нет доверия. В этих условиях мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес. При этом мы четко понимаем, что дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет. В проигрыше останутся все. Такой сценарий имеет только негативные последствия.

Я не сомневаюсь, что любые проблемы должны решаться за столом переговоров, а не через нагнетание конфронтации и давления. Такова наша твердая позиция и мы будем ей верны.

В Беларуси свято чтут имена азербайджанских солдат и офицеров, кто в той кровавой мясорубке проливал кровь и отдавал жизни во имя будущих поколений: Ази Асланов, Мамиш Абдуллаев, Владимир Баландин, Мастан Алиев, Наджафгулы Рафиев... Наверное, неслучайно на улице имени Н.Рафиева в Баку расположен комплекс Посольства Беларуси в Азербайджане.

Дважды в год – в День Победы и День Независимости Беларуси – Посол и сотрудники белорусской дипмиссии отдают дань памяти и возлагают цветы к памятнику А.Асланова и могиле Н.Рафиева, чьи имена золотыми буквами вписаны в героическую летопись Беларуси.

Особо отмечу, что в ноябре 2015 г. в рамках официального визита в Беларусь Президент Азербайджана Ильхам Алиев целенаправленно выбрал для посещения новое здание Государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске, где подробно ознакомился с его экспозицией, в том числе материалами о героях-азербайджанцах, оставил запись в Книге почетных гостей.

Сегодня Беларусь и Азербайджан на практике подтверждают, что самостоятельность в выборе пути государственного развития является залогом повышения экономической мощи страны, гарантом обеспечения мира и стабильности для наших народов.

В основе конструктивного диалога между Беларусью и Азербайджаном, динамичного развития сотрудничества по всем направлениям лежат высокая степень взаимопонимания и доверия президентов двух стран.

За 28 лет дипломатических отношений, очередную годовщину которых мы отметили 11 июня, сформированы крепкие традиции белорусско-азербайджанского партнерства – дружба, уважение и взаимопонимание, ставшие прочным фундаментом взаимоотношений между странами.

Беларусь и Азербайджан связывают общие интересы по широкому спектру вопросов, у двух стран много схожих черт – от межрелигиозной и межнациональной толерантности обществ до стремления к динамичному развитию суверенных и независимых государств, построению социально ориентированных экономик, обеспечению высоких темпов экономического роста. Все это нас объединяет и пробуждает у сторон созидательный интерес к интенсивному налаживанию диалога, переводу двустороннего сотрудничества на долговременную основу.

Именно в этом ключе в апреле 2021 года в Баку прошли переговоры лидеров двух государств – Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, которые позволили детально обсудить основные направления дальнейшего белорусско-азербайджанского взаимодействия. В ходе встреч на высшем уровне был подтвержден стратегический характер отношений двух стран, констатировано отсутствие каких-либо проблем или расхождений. Основное внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. Стороны рассмотрели вопросы промышленной кооперации, реализации текущих и перспективных проектов в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Было затронуто также взаимодействие в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.

Азербайджанская сторона пригласила нас к участию в программах по восстановлению освобожденных территорий. В Беларуси понимают, что на сегодняшний день перед Азербайджаном стоит довольно сложная цель – как можно быстрее возродить освобожденные земли и вернуть их к мирной жизни. Данная ситуация требует принятия взвешенных и эффективных решений, поиска новых взаимовыгодных проектов, объединенных усилий всех дружественных стран с целью восстановления экономики этих районов Азербайджана. И лидеры двух стран договорились, что белорусские наработки, опыт и технологии могут быть полезны и востребованы на этих землях.

В последние годы наши отношения находятся на подъеме и динамично развиваются, установлены тесные контакты между правительствами двух стран. Состоялось 11 заседаний Межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

С белорусской стороны Комиссию возглавляет Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Петришенко И.В., с азербайджанской – Первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Эюбов Я.А.

Активно развивается сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами, на постоянной основе проводятся встречи министров иностранных дел, рабочие контакты экспертов внешнеполитических ведомств двух стран, межмидовские консультации.

В традиционно конструктивном русле развивается межпарламентское взаимодействие. В Национальном собрании Республики Беларусь создана рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Азербайджана под руководством председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению М.И. Русого.

Аналогичную группу в Милли Меджлисе Азербайджана возглавляет член Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, академик З.А. Самедзаде. Между группами налажены тесные рабочие контакты.

Важное значение имеет ставшая уже традиционной взаимная поддержка Беларуси и Азербайджана на международной арене.

На протяжении последних лет, до пандемии, сохранялась высокая динамика ежегодных обменов десятками визитов руководителей министерств и ведомств, крупных компаний, представителей деловых кругов Беларуси и Азербайджана, эффективным было участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях двух стран. При этом, даже в период карантинных ограничений поддерживается тесное дистанционное взаимодействие по линии органов государственного управления, общественных организаций и объединений, предприятий и представителей бизнеса, культуры, спорта, науки, медицины, туризма и т.д.

Несмотря на глобальную пандемию коронавируса и кризисные явления в мировой экономике Беларуси и Азербайджану удалось не только не ухудшить торгово-экономические показатели, но и нарастить их. В 2020 году двусторонний товарооборот приблизился к полумиллиарду долларов, Азербайджан вошел в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси. В текущем году эта тенденция сохранилась: за четыре месяца 2021 года товарооборот сложился в размере, превышающем 250 млн. долларов, что в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В общую картину роста торговли между двумя странами органично вписались прошлогодние поставки в Беларусь азербайджанской нефти: в соответствии с договоренностями Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) отгружено более 800 тыс. тонн. нефти для Мозырского НПЗ. Сегодня поставки в Беларусь азербайджанских углеводородов продолжаются, уже поставлено порядка 360 тыс. тонн.

Стороны также работают над расширением сотрудничества по различным направлениям нефтехимической отрасли.

Таким образом очевидно, что белорусско-азербайджанские отношения прошли этап становления и вышли на качественно новый уровень устойчивого долгосрочного взаимовыгодного стратегического партнерства, отличающегося открытым, дружественным и доверительным характером.

Сегодня, несмотря на все объективные трудности, мы с уверенностью смотрим в будущее развития двусторонних отношений и нацелены на дальнейшее созидательное сотрудничество с нашими азербайджанскими друзьями. Уверен, что с уходом пандемии будут наверстаны все упущенные возможности.