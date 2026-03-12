Посол Бельгии отметил значимость дискуссий на Глобальном Бакинском форуме
- 12 марта, 2026
- 13:58
Посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон отметил важность дискуссий, которые проходят сегодня на XIII Глобальном Бакинском форуме.
Как передает Report, об этом дипломат написал в социальной сети X.
"Интересные дискуссии на Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви. Обсуждения посвящены современному переустройству международного (без)порядка. Форум открылся с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также бывших премьер-министров Бельгии Шарля Мишеля и Ива Летерма", - написал он.
Interesting debates at @NizamiGanjaviIC's #GlobalBakuForum on today's remaking of the international (dis)order, with the opening by @presidentaz and participation from former Belgian Prime Ministers Charles Michel and Yves Leterme. pic.twitter.com/fmemdBMrMQ— Julien de Fraipont (@jdefraipont) March 12, 2026