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Посол Беларуси: Визит Лукашенко придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества

Посол Беларуси: Визит Лукашенко придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан подтвердил намерение Баку и Минска расширять двустороннее сотрудничество.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 19:49
Посол Беларуси: Визит Лукашенко придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества Баку и Минска.

Как передает Report, об этом заявил белорусский посол в Азербайджане Андрей Равков в ходе мероприятия, посвященного Дню независимости Беларуси.

"Недавний успешный государственный визит президента Республики Беларусь Александра Лукашенко подтвердил, что наше стратегическое партнерство будет и впредь укрепляться, а взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами продолжит активно развиваться на основе традиций дружбы и взаимопонимания наших народов", - сказал он.

Равков также подчеркнул, что визит белорусского лидера также стал мощным импульсом для развития сотрудничества между двумя странами.

Посол отметил, что за освобождение Беларуси от нацистской оккупации воевали также и азербайджанские военнослужащие, 12 из которых удостоились звания "Героя Советского Союза".

"Наши народы внесли весомый вклад в общую победу советского народа. В этой связи хотел бы выразить слова особой благодарности ветеранам", - отметил он.

Дипломат также добавил, что в честь 80-летия освобождения Беларуси от нацистской оккупации была учреждена специальная медаль, которой наградили ряд граждан Азербайджана.

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Версия на английском языке Ambassador: Lukashenko's visit boosted cooperation between Baku and Minsk
Версия на азербайджанском языке Belarus səfiri: Lukaşenkonun səfəri ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına əlavə təkan verib

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