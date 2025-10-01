Посол Беларуси и министр образования обсудили перспективы сотрудничества
Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич обсудил с министром образования страны Эмином Амруллаевым перспективы двустороннего сотрудничества между Минском и Баку.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посольства в социальной сети Х.
"Посол Беларуси Дмитрий Пиневич на встрече с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым обсудил состояние и перспективы сотрудничества двух стран в области науки и образования, намеченные мероприятия в рамках реализации взаимовыгодных инициатив", - говорится в сообщении.
