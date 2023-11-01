Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха

В июне 2023 года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью. За это время с особой динамикой развивалось экономическое сотрудничество между странами и реализация программ в сельскохозяйственной отрасли

В июне 2023 года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью. За это время с особой динамикой развивалось экономическое сотрудничество между странами, в том числе, и реализация программ в сельском хозяйстве.

Report представляет интервью с послом Беларуси в Азербайджане Андреем Равковым, который рассказал о помощи Беларуси в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, расширении торгово-экономического сотрудничества, взаимодействии двух стран в рамках международных организаций и др.

- Господин посол, как вы оцениваете уровень экономического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью?

- Сотрудничество Беларуси и Азербайджана в торгово-экономической сфере развивается динамично и многогранно, а достигнутые результаты торговли являются подтверждением уровня стратегического партнерства между нашими странами. Как показывает практика, Азербайджан не на словах, а на деле является нашим надежным партнером на Южном Кавказе. Основными приоритетами экономического взаимодействия являются: сотрудничество в области поставок продовольствия, продукции деревообработки и фармацевтических препаратов, промышленная кооперация в машиностроении, совместные проекты в области науки и технологий, а также инвестиционное сотрудничество.

В Азербайджане создано 3 собственных субъекта товаропроводящей сети и 45 дилеров, представляющих более 50 белорусских предприятий. А в Минске с 2017 года функционирует Торговый дом Азербайджана, которому предоставлен льготный режим по поставке продовольственной группы товаров на белорусский рынок.

Также обеспечивается активный обмен визитами руководителей министерств и ведомств, крупных компаний, представителей деловых кругов Беларуси и Азербайджана. Визиты в Азербайджан президента Беларуси в апреле 2021 г. и премьер-министра в мае 2022 г. стали ключевыми событиями на высшем и высоком уровне, позволившими наполнить белорусско-азербайджанское взаимодействие новым прикладным содержанием.

В 2004 году была создана Межправительственная белорусско-азербайджанская комиссия (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, которая играет существенную роль в развитии двустороннего взаимодействия. Сопредседателем комиссии с белорусской стороны является заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, с азербайджанской – заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов.

Стороны уже провели 13 заседаний, в этом году комиссия собиралась 15 мая в Баку, в следующем заседание пройдет в Минске. В ходе заседаний обстоятельно обсуждаются все вопросы нашей экономической повестки и определяются конкретные шаги по реализации задач, поставленных главами наших государств и правительств.

- В 2021 году Беларусь объявила о том, что заинтересована в строительстве агрогородков в Карабахе. Есть ли подвижки в реализации этого проекта?

- Беларусь стремится оказать всевозможное содействие Азербайджану в экономическом развитии и восстановлении возвращенных территорий. Участие Беларуси заключается в поставках различных товаров, необходимых для строительства и реконструкции инфраструктурных объектов в Карабахе. В значительных объемах используются белорусские лесо- и пиломатериалы, шпалы, трансформаторы, кабельная продукция, строительные материалы, тракторы, подъемники и другая техника, также поставляется продовольствие.

Что касается строительства белорусских агрогородков в Азербайджане, то хотелось бы вспомнить успешно реализованный белорусскими строителями в 2013-2014 гг. крупный проект в Исмаиллинском районе Азербайджана, включающий 45 жилых домов, школу, фельдшерско-акушерский пункт и хлебозавод.

В настоящее время в рамках реализации Государственной программы возрождения Карабаха азербайджанская сторона использует белорусский опыт и консультации наших специалистов в сфере создания современных сельскохозяйственных комплексов и агрогородков.

Белорусскими организациями прорабатывается также возможность оказания проектных и строительных услуг при реализации комплексных проектов на освобожденных территориях, а также сотрудничество на условиях субподряда.

- Как вы думаете, поможет ли семинар "Азербайджан-Беларусь: инвестиции, торговля и логистика", который пройдет 2 ноября в Баку, найти новые точки взаимодействия между белорусским и азербайджанским бизнесом?

- Идея проведения в Баку семинара "Азербайджан-Беларусь: инвестиции, торговля и логистика" родилась исходя из актуальных потребностей бизнес-кругов наших стран. Ведь производители и покупатели заинтересованы в налаживании новых контактов,

в организации оптимальных логистических схем для эффективной доставки своих товаров, а также в получении информации о возможностях и условиях реализации совместных инвестпроектов. Взаимные поставки товаров, производимых Беларусью

и Азербайджаном, продолжают расти. В частности, большим спросом у азербайджанской стороны пользуются белорусские тракторы и другая техника, трансформаторы, кабели и прочие электротехнические товары, продукция деревообработки, лекарственные средства, мясная, молочная и другая продукция. В свою очередь ежегодно расширяются поставки в Беларусь азербайджанских овощей и фруктов, консервированной плодово-ягодной продукции, алкогольных и безалкогольных напитков, а также полимерного сырья.

Не менее активно развивается сфера взаимных услуг: транспортных, деловых, информационных, туристических, медицинских, образовательных и прочих. По обоюдным оценкам у наших стран имеется огромный потенциал дальнейшего наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Индикатором в этом вопросе является рост деловой активности нашего бизнес сообщества, для которого и организован этот семинар.

Белорусские и азербайджанские предприниматели в сферах производства, строительства, логистики и других направлений бизнеса смогут получить полезную информацию и завязать новые контакты для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

- Каким образом можно еще больше расширить торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами?

- Для дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества у нас есть все необходимые ресурсы,

а самое главное – существует заинтересованность деловых кругов. Развитию двусторонней торговли наилучшим образом способствуют активные взаимные визиты, участие в международных выставках, проводимых в Беларуси и в Азербайджане, форумах, семинарах и других деловых мероприятиях.

Приведу примеры: только за истекший период 2023 года при содействии и организационной поддержке посольства проведено

18 визитов в Азербайджан белорусских деловых делегаций и обеспечено участие 56 белорусских экспортеров в пяти крупных международных выставках, проводимых в Азербайджане.

Убежден, что именно расширение контактов деловых кругов наших стран является наиболее эффективным практическим способом активизации торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном. Ведь предприниматели с удовольствием подхватывают выгодные бизнес-идеи, а задача государственных структур – задать стратегический вектор, а также подсказать, посодействовать и помочь им найти друг друга.

Что касается стратегического вектора – это, безусловно, развитие промышленной кооперации. Сегодня совместные промышленные проекты в наибольшей степени отвечают национальным интересам как Беларуси, так и Азербайджана. Ведь совместные промышленные производства позволяют создавать новые рабочие места, увеличивают поступление налогов в бюджет, а самое главное – обеспечивают потребителей конкурентоспособной продукцией.

Поэтому, кроме прямой торговли товарами, мы стремимся развивать новые кооперационные проекты в Азербайджане. Планируем расширять номенклатуру сборки белорусской техники на действующем сборочном производстве на базе Гянджинского автозавода, а также работать над созданием новых совместных проектов в машиностроительной и фармацевтической областях.

- Что вы думаете о совместной реализации программ развития сельскохозяйственной отрасли и животноводства?

- Как известно, Беларусь является одним из крупнейших поставщиков высококачественного продовольствия на мировой рынок. По данным WorldsTopExport, Беларусь занимает 2 место в мире по экспорту сгущенного молока, 3 – по экспорту сливочного масла, 4 – по экспорту сыра, 5 – сухого молока, 9 – мяса крупного рогатого скота и завершает десятку среди мировых экспортеров мяса птицы.

В 2022 году Беларусь экспортировала продовольственных товаров на сумму 8,3 млрд. долларов, в 2023 году ожидается, что стоимость поставок белорусского продовольствия на мировой рынок превысят 9 млрд долларов. Успехи сельскохозяйственной отрасли базируются прежде всего на современной технике и передовых технологиях.

В Беларуси 48 промышленных предприятий производят полный спектр сельскохозтехники и оборудования, обеспечивая при этом не только потребности нашей страны, но и 60-ти дружественных государств.

Сегодня в Азербайджане основная часть тракторной техники является белорусской. Поэтому обеспечение потребностей сельскохозяйственной отрасли Азербайджана современной и доступной по цене техникой является фундаментом совместного взаимодействия, направленного на развитие сельскохозяйственной отрасли в Азербайджане.

Еще одно перспективное направление в агросфере касается организации поставок навесного и прицепного оборудования к собираемым на Гянджинском автозаводе тракторам (плуги, бороны, сеялки, копалки, разбрызгиватели, разбрасыватели, косилки, пресс-подборщики и др.). Белорусские предприятия заинтересованы в поиске дилера для продвижения этой техники и готовы организовать постоянно действующую демонстрационно-торговую площадку.

Вниманию азербайджанской стороны были представлены несколько белорусских типовых проектов молочно-товарных ферм различной мощности. В случае заинтересованности азербайджанских фермеров они могут быть построены белорусскими строительными организациями. Имеется возможность комплектования ферм необходимым оборудованием и поставок племенного скота.

На постоянной основе организовано сотрудничество государственных регуляторов двух стран в сфере пищевой безопасности. Этому способствуют динамично нарастающие объемы взаимной торговли сельской продукцией, традиционно производимой в наших странах. Отмечу, что белорусские потребители заинтересованы в дальнейшем увеличении объемов и расширении ассортимента поставок азербайджанских овощей и фруктов, особенно в межсезонье.

Дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества в области сельского хозяйства будет способствовать ежегодное участие белорусских предприятий в Международной выставке "Caspian Agro" и "Inter Fоod", которые проводятся в Баку.

В свою очередь приглашаем азербайджанских аграриев посетить Белорусскую агропромышленную неделю, которая ежегодно в июне проводится в Минске. Это может стать мощным импульсом в развитии белорусско-азербайджанского предметного сотрудничества в области производства продовольствия и расширения взаимной торговли.

- Как развивается сотрудничество между регионами Азербайджана и Беларуси?

- В текущем году в рамках мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью

и Азербайджаном, заметно активизировалось сотрудничество между регионами наших стран. Интенсифицировались двусторонние визиты представителей регионов, делегаций городов-побратимов и городов-партнеров Беларуси и Азербайджана.

Всего побратимские и партнерские связи установлены между 10 регионами Беларуси и Азербайджана: между городами Минск и Баку, Могилев и Сумгаит, Полоцк и Мингячевир, Гомель и Гянджа, а также между городом Гродно и Габалинским районом, Минским и Хачмазским, Несвижским и Исмаиллинским, Слуцким и Шекинским, Ошмянским и Шемахинским районами, Ленинским районом города Минска и Хатаинским районом города Баку.

Наиболее устойчивые связи сложились у Гомеля и Гянджи, Могилева и Сумгаита, Гродно и Габалинского района. Стороны организуют взаимные визиты, участвуют в различных региональных мероприятиях культурного, спортивного и экономического характера.

Например, в июле этого года делегация во главе с заместителем главы исполнительной власти Сумгаита Ф.Алекперовым посетила Могилев; в сентябре белорусские города-партнеры посетили глава исполнительной власти Габалинского района Азербайджана С.Абдуллаев и замглавы исполнительной власти Гянджи А.Тагиев. В свою очередь, заместитель главы Администрации Ленинского района Минска Сергей Павочка побывал в Баку и Зангилане в рамках участия во 2-ом Национальном урбанистическом форуме 29 сентября - 1 октября 2023 г.

Развитие прямого межрегионального взаимодействия, безусловно, способствует укреплению гуманитарных связей и благоприятно влияет на развитие торгово-экономического сотрудничества.

- Что Вы можете сказать про гуманитарное сотрудничество и сотрудничество в сфере образования между двумя странами?

- Для наших братских народов гуманитарное сотрудничество является фактором взаимного познания и взаимообогащения. Начну с того, что на 2024 год запланировано проведение обменных Дней культуры Беларуси и Азербайджана соответственно в Баку и Минске. Сейчас наши министерства культуры должны будут определить сроки и формат проведения этих форумов.

В традиционных международных кинофестивалях, проводимых в наших столицах, участвуют кинематографисты двух стран.

Мы видим, что поступательно растет статистика взаимного обмена и в области туризма.

В мае 2023 года в Мингячевире был проведен первый Азербайджано-белорусский молодежный форум, в рамках которого был подписан план сотрудничества в области государственной молодежной политики. До конца года намечено провести Дни молодежи Азербайджана в Беларуси.

Тесно взаимодействуют учебные заведения наших стран. В Бакинском славянском университете действует Центр белорусского языка и культуры, а в Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка – Центр азербайджанского языка и культуры. В прошлом году ректоры Белорусского и Бакинского государственных университетов на встрече в столице Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве.

Ректор Минского государственного лингвистического университета посетил в этом году Баку, подписан договор о сотрудничестве с Азербайджанским университетом языков. В ходе недавнего ответного визита ректора в Минск был открыт уже второй центр азербайджанского языка в нашей стране.

Также организованы студенческие обмены между нашими странами по различным специальностям. Например, в системе МЧС Азербайджана очень много выпускников белорусских вузов.

Белорусской стороной были направлены на рассмотрение Минсельхоза и Агентства пищевой безопасности Азербайджана предложения наших аграрных вузов, в результате чего было организовано обучение специалистов этого профиля у нас.

Хочу отметить, что в рамках официальных визитов наши государственные лидеры выступали перед студентами. Александр Лукашенко является почетным доктором Бакинского славянского университета, а Ильхам Алиев – почетным профессором Белорусского государственного университета.

Посольство Беларуси во взаимодействии с Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством иностранных дел Азербайджана подготовило к 30-летию установления дипотношений церемонию гашения почтового конверта с оригинальной маркой предприятия "Белпочта". На конверте отражены исторические объекты – Белая вежа (башня) в Брестской области и Девичья башня в Баку, а на специальном почтовом штемпеле – наши символы: цветок василька и цветок хары-бюльбюль. Гашение было проведено в июне в МИД Азербайджана в рамках открытия юбилейной фотовыставки.

В августе мы принимали в Беларуси большую команду азербайджанских спортсменов на Вторых играх СНГ. Это был красивый праздник спорта, культуры и человеческого общения. Эстафету мы передали Азербайджану – Третьи игры пройдут в 2025 году в Гяндже. Будем вновь болеть за новые рекорды. Как известно, спортивная дипломатия – большая сила.

Говоря о гуманитарных аспектах, в качестве главного достижения я бы отметил сохранение искренней дружбы между белорусами и азербайджанцами. Наши народы и страны многое объединяет. Для нас важны вопросы сохранения исторической памяти. В Беларуси ценят и помнят, что среди ее освободителей от фашизма были и многие воины-азербайджанцы. В их числе – Герои Советского Союза Ази Асланов, Аслан Везиров, Наджафгулу Рафиев.

Мы высоко ценим дружественные связи с братским народом Азербайджана и стремимся к дальнейшему укреплению и развитию нашего сотрудничества во всех областях.

- Что вы думаете о взаимодействии Азербайджана и Беларуси в рамках международных организаций и других площадок?

- Беларусь всегда считала важным наше сотрудничество в рамках международных и региональных организаций. Руководители наших государств, правительств, парламентов, дипломаты общаются в рамках различных форумов на площадках СНГ, ЕАЭС, СВМДА, ООН, ОБСЕ, МПС.

Наши МИДы постоянно взаимодействуют по вопросам подготовки и проведения двусторонних визитов и встреч, а также взаимной поддержки сторон в рамках международных организаций. Многосторонняя дипломатия очень важна в сегодняшнем сложном и кризисном мире в контексте обеспечения защиты и продвижения национальных интересов.

На днях наша делегация посещала Баку для участия в ІІІ Диалоге по Целям устойчивого развития ООН, а в ноябре делегация Беларуси приедет на Второй Бакинский форум по устойчивому развитию.

Беларусь, как страна-участница Движения неприсоединения (ДН), приняла участие в мероприятиях в Баку, которые Азербайджан проводил в рамках председательства в ДН. Это заседания Парламентской сети и Молодежный саммит в прошлом году и мартовский Саммит Контактной группы ДН и Министерская встреча в этом.

Как известно, ДН объединяет в своих рядах 120 государств. Это самая представительная в мире организация после ООН. Хочу подчеркнуть, что Беларусь высоко оценивает конструктивное и успешное председательство Азербайджана в ДН.

Мы вместе с Азербайджаном заинтересованы в сотрудничестве в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая набирает силу и влияние как в регионе, так и во всем мире. С самаркандского саммита организации начался процесс оформления полноправного членства Беларуси в ШОС.

Беларусь и Азербайджан тесно взаимодействуют в международных парламентских структурах: Межпарламентском союзе (МПС), парламентских ассамблеях СНГ, ОБСЕ, ОЧЭС. Вот буквально несколько дней назад Беларусь поддержала Азербайджан на выборах в структурах МПС на все вакансии. В дружеской атмосфере были проведены встречи наших делегаций в ходе последних ассамблей МПС в Бахрейне и Анголе.

Несколько представителей Беларуси принимали участие в мероприятиях к 100-летию национального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Баку в мае-июне, а представитель Азербайджана в конце октября участвовал в международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

В целом основой наших отношений по-прежнему являются уважение, равноправие, доверие, дружба и взаимовыручка. И в этом отличный пример нам подают наши президенты – Александр Лукашенко и Ильхам Алиев, которые подняли отношения Беларуси и Азербайджана на высокий уровень стратегического партнерства.

Приятно отметить, что в год 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений, Беларусь и Азербайджан уверенно демонстрируют самостоятельность в выборе пути государственного развития, активную работу над повышением экономической мощи, укрепления суверенитета, что гарантирует благосостояние для наших народов, стабильность и безопасность для наших стран.