Посол: Беларусь и Азербайджан сохранили уровень и темпы двустороннего сотрудничества

Беларусь и Азербайджан сохранили уровень и темпы двустороннего сотрудничества при активизации взаимодействия по ряду направлений.

Беларусь и Азербайджан сохранили уровень и темпы двустороннего сотрудничества при активизации взаимодействия по ряду направлений.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков заявил в интервью ежедневной общественно-политической газете "Новое время".

"Нынешний год считаю непростым, но одновременно плодотворным и перспективным для белорусско-азербайджанских отношений. Его главный итог - сохранение уровня и темпов двустороннего сотрудничества при активизации взаимодействия по ряду направлений", - подчеркнул дипломат..

По его мнению, проведенный в мае 2022 года рабочий визит премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Азербайджан стал весомым вкладом в двустороннее сотрудничество.

"Переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым прошли в атмосфере искренности, доверия и дружбы, открыв новую веху взаимовыгодного диалога. Главы правительств в очередной раз подтвердили уровень стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнув, что белорусско-азербайджанские отношения могут быть примером плодотворного сотрудничества, так как в актуальной двусторонней повестке отсутствуют проблемные темы", - отметил посол Беларуси.