О нас

Посол: Беларусь и Азербайджан сохранили уровень и темпы двустороннего сотрудничества

Посол: Беларусь и Азербайджан сохранили уровень и темпы двустороннего сотрудничества Беларусь и Азербайджан сохранили уровень и темпы двустороннего сотрудничества при активизации взаимодействия по ряду направлений.
Внешняя политика
6 декабря 2022 г. 14:51
Посол: Беларусь и Азербайджан сохранили уровень и темпы двустороннего сотрудничества

Беларусь и Азербайджан сохранили уровень и темпы двустороннего сотрудничества при активизации взаимодействия по ряду направлений.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков заявил в интервью ежедневной общественно-политической газете "Новое время".

"Нынешний год считаю непростым, но одновременно плодотворным и перспективным для белорусско-азербайджанских отношений. Его главный итог - сохранение уровня и темпов двустороннего сотрудничества при активизации взаимодействия по ряду направлений", - подчеркнул дипломат..

По его мнению, проведенный в мае 2022 года рабочий визит премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Азербайджан стал весомым вкладом в двустороннее сотрудничество.

"Переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым прошли в атмосфере искренности, доверия и дружбы, открыв новую веху взаимовыгодного диалога. Главы правительств в очередной раз подтвердили уровень стратегического партнерства между двумя странами, подчеркнув, что белорусско-азербайджанские отношения могут быть примером плодотворного сотрудничества, так как в актуальной двусторонней повестке отсутствуют проблемные темы", - отметил посол Беларуси.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к РМК с призывом в связи с топонимами
3 декабря 2022 г. 20:50
В Иране упразднили полицию нравов
В Иране упразднили полицию нравов
4 декабря 2022 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi