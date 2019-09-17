​Посол: Азербайджан всегда поддерживал народ Афганистана

Азербайджан в целях содействия мирному процессу в Афганистане стал площадкой проведения большого количества встреч по предотвращению войны в стране.

Как сообщает Report, об этом посол Афганистана в Азербайджане Хейруллах Спеленай заявил на официальном приеме по случаю 100-летия независимости страны.

"Азербайджан, как братская страна для Афганистана, всегда поддерживал наш народ во всех сферах жизнедеятельности. В целях содействия мирному процессу в Афганистане стал площадкой проведения большого количества встреч по предотвращению войны в стране", - сказал он.

Посол также отметил, что Азербайджан и Афганистан успешно сотрудничают как в сфере политики, так и экономики: "За первое полугодие этого года товарооборот между нашими странами составил 56 млн долларов".

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде также отметил высокий уровень азербайджано-афганских взаимоотношений.

"Мы имеем большой потенциал для сотрудничества в сфере высоких технологий и других отраслей. Особую важность также составляют грузоперевозки. Наши экономические связи развиваются по возростающей", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Афганистан все время поддерживал справедливую позицию Азербайджана в нагорно- карабахском конфликте, его суверенитет и территориальную целостность.