Посол: Азербайджан и Швейцария имеют дружеские отношения во всех сферах

Азербайджан и Швейцария имеют дружеские отношения во всех сферах.

Как сообщает Report, об этом посол Швейцарии в Азербайджане Мюриель Пеневер заявила на официальном приеме по случаю Национального дня и 20-летия технического сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией.

Дипломат подчеркнула, что страны сотрудничают в самых разных сферах, в частности в области доступа к более качественной воде, поддержки фермеров, женского предпринимательства и других.

"Цель нашего сотрудничества - диверсификация экономики Азербайджана, содействие развитию макроэкономики и бизнеса. Сегодня Швейцария и Азербайджан имеют дружеские отношения, как в сфере политики, так и экономики и культуры", - сказала она.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД Азербайджана Гюндюз Джафаров подчеркнул растущие двусторонние отношения между странами.

"Политический диалог между нашими странами содействует укреплению этих отношений. Тому доказательством являются взаимные визиты на высоком уровне. Мы также имеем экономическое сотрудничество. Подписанные и планирующиеся к подписанию документы усиливают наши отношения", - сказал он.

Он также отметил, что важным фактором является активное культурное и гуманитарное сотрудничетво, выразив надежду на укрепление существующих отношений во благо народов двух стран.