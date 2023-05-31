Посол Азербайджана выразил признательность правительству и парламенту Литвы

Ровно 105 лет назад, 28 мая 1918 года, была образована Азербайджанская Демократическая Республика, первая демократическая парламентская республика на Востоке. Эта республика также является одной из первых стран в мире, признавших право голоса для женщин.

Ровно 105 лет назад, 28 мая 1918 года, была образована Азербайджанская Демократическая Республика, первая демократическая парламентская республика на Востоке. Эта республика также является одной из первых стран в мире, признавших право голоса для женщин. Однако в 1920 году в результате большевистского вторжения АДР пал.

Как передает вильнюсский корреспондент Report , об этом заявил посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев на мероприятии, состоявшемся в Вильнюсе по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Посол также рассказал о восстановлении независимости Азербайджана в 1991 году.

"В 1991 году, с распадом Советского Союза, Азербайджан восстановил свою независимость. Однако еще до этого, в ночь на 20 января 1990 года советские войска были введены в Баку, террору подверглись сотни гражданских лиц, включая женщин и детей. В тот неспокойный период наша соседняя Армения при поддержке Советской Армии оккупировала 20 процентов территории Азербайджана.

Тогда армяне совершили геноцид, провели этнические чистки против азербайджанцев как на территории Армении, так и в Карабахском регионе Азербайджана. В результате азербайджанская сторона была вынуждена в короткие сроки обеспечить кровом около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

На протяжении почти 30 лет Азербайджан вел дипломатические переговоры о мирном восстановлении территориальной целостности дипломатическим путем. Однако, видя бездействие международных организаций в этом направлении, Азербайджан был вынужден решить вопрос самостоятельно. Осенью 2020 года под руководством Верховного Главнокомандующего, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева славная азербайджанская армия освободила наши территории от оккупации. Наша территориальная целостность была восстановлена ​​после 44-дневной Отечественной войны.

Война завершилась, и сегодня правительство Азербайджана прилагает серьезные усилия для обеспечения прочного мира в регионе, а также восстановления и реконструкции территорий, варварски разгромленных Арменией на протяжении 30 лет", - отметил посол.

Тамерлан Гараев также рассказал об азербайджано-литовских отношениях.

"Мы благодарны литовскому правительству и парламенту их поддержку. Литва - одна из девяти стран Европейского Союза, которая наладила с Азербайджаном стратегическое партнерство. Мы верим, что эти отношения будут развиваться дальше. В последние годы наши связи значительно укрепились. В прошлом году президент Литвы Гитанас Науседа совершил официальный визит в Азербайджан.

Кроме того, Азербайджан дважды посещал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Председатель литовско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы также посетил Азербайджан с официальным визитом. В то же время в прошлом году Литву посетила спикер Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова. В этом году Литву с официальным визитом посетили президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. В рамках этих визитов в Вильнюсе состоялись заседание азербайджано-литовской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и бизнес-форум", - уточнил Т.Гараев.