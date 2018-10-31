Посол Азербайджана встретился с заместителем главы МИД Грузии

Тбилиси. 31 октября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов встретился с новоназначенным заместителем министра иностранных дел Грузии Лашой Дарсалия.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече коснулись двусторонних отношений между странами.

Стороны подчеркнули, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства. Было отмечено об углублении в последние годы партнерских отношений между Грузией и Азербайджаном в различных сферах.

Стороны также обменялись мнениями о дальнейших перспективах взаимного сотрудничества.