Посол Азербайджана встретился с министром промышленности и торговли Королевства Марокко

    Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов провел встречу с министром промышленности и торговли этой страны Рьядом Меззуром.

    Как передает Report, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Марокко, в частности, возможности расширения связей в промышленной и торговой сферах. В этой связи была отмечена важность последнего заседания совместной азербайджано-марокканской межправительственной комиссии, состоявшегося в Рабате в 2023 году.

    Стороны также высоко оценили благоприятные условия, созданные вступившим в силу в августе 2024 года безвизовым режимом для развития экономического сотрудничества в целом, помимо туристической сферы, между двумя странами, и обменялись мнениями о плане мер, которые обеспечат практические шаги в этом направлении.

    На встрече подчеркнут имеющийся широкий потенциал для взаимных инвестиций, а одной из главных тем обсуждения стали возможности укрепления экономического сотрудничества и дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы.

    Azərbaycanla Mərakeş arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub

