Посол Азербайджана встретился с министром иностранных дел ОАЭ

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах Дашгын Шикаров встретился с государственным министром по иностранным делам этой страны доктором Анваром Гаргашом.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в ОАЭ, посол выразил удовлетворение высоким уровнем политических и дружественных связей между двумя странами, и довел до внимания государственного министра, что президент Ильхам Алиев придает особое значение двусторонним связям с ОАЭ.

Касаясь динамичного развития сотрудничества в сфере туризма, посол отметил, что в 2016 году нашу страну посетили около 70 000 граждан ОАЭ, что в 30 раз превышает показатель прежних лет.

Д.Шикаров проинформировал госминистра о последней ситуации в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Касаясь совершенных вооруженными силами Армении геноцидов, посол напомнил о Ходжалинском геноциде, в результате которого погибли сотни невинных жителей города.