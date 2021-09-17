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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана Новоназначенный посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов года вручил верительные грамоты президенту страны Арифу Алви.
Внешняя политика
17 сентября 2021 г. 10:46
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана
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Новоназначенный посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов года вручил верительные грамоты президенту страны Арифу Алви.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

На встрече посол Хазар Фархадов передал приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Пакистана Арифу Алви.

Х.Фархадов отметил, что Азербайджана и Пакистан поддерживают друг друга как в двустороннем формате, так и на международной арене. Отметив, что в период Отечественной войны Пакистан оказывал нашей стране политическую и моральную поддержку, посол выразил признательность правительству и народу Пакистана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani ambassador presents his credentials to President of Pakistan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri etimadnaməsini Pakistan Prezidentinə təqdim edib

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