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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кении

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кении Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Кения Султан Гаджиев вручил верительные грамоты президенту этой страны Уильяму Руто.
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 14:29
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кении

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Кения Султан Гаджиев вручил верительные грамоты президенту этой страны Уильяму Руто.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Кении.

Президент Уильям Руто пожелал дипломату успехов на новом посту и попросил передать его приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Посол Султан Гаджиев в свою очередь передал президенту и народу Кении приветствия и добрые пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева и сказал, что приложит все усилия для развития двустороннего сотрудничества между странами.

Отметив, что открытие посольства Азербайджана в Найроби является важным событием, посол добавил, что в 2024 году исполняется 20 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

В завершение С.Гаджиев поблагодарил президента Кении за теплый прием, отметив, что передаст его приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani ambassador presents his credentials to President of Kenya
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri etimadnaməsini Keniya Prezidentinə təqdim edib

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