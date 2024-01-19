Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот главе МИД Румынии

Посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов вручил копию верительных грамот министру иностранных дел этой страны Луминице Одобеску.

Посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов вручил копию верительных грамот министру иностранных дел этой страны Луминице Одобеску.

Как сообщает Report, на встрече была отмечена важность стратегического сотрудничества и дружественных отношений между Азербайджаном и Румынией.

В том числе была обсуждена повестка двусторонних визитов на высоком уровне, работа межправительственной комиссии и политических консультаций.

Также на встрече были обсуждены возможности расширения сотрудничества между двумя странами в таких сферах как энергетика, в том числе "зеленая энергетика", транспортные и логистические проекты.

Министр Луминица Одобеску отметила высокий уровень отношений между двумя странами и подтвердила приверженность Румынии развитию двустороннего стратегического партнерства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр пожелала послу успехов в работе.