Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Грузии

Баку.16 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с новоназначенным послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Грузии, посол представил министру копии верительных грамот.

В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили существующий уровень дружбы и сотрудничества между странами. Министр подчеркнул важность активизации межгосударственных и межрегиональных связей. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Министр иностранных дел Грузии пожелал успехов в будущей деятельности послу Азербайджана.

В свою очередь, посол Дурсун Гасанов выразил готовность содействовать развитию сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Д.Гасанов приступит к своей дипломатической миссии в Грузии после вручения верительных грамот президенту страны.