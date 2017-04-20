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    Посол Азербайджана провел встречу с председателем японской партии "Комейто"

    На встрече обсуждались двусторонние связи между двумя странами и перспективы их развития

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде провел встречу с председателем партии "Комейто", членом Палаты Советников (верхней палаты парламента)  Японии Нацуо Ямагучи.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Японии, встреча прошла в штабе партии.

    Согласно информации, на встрече обсуждались двусторонние связи между двумя странами и перспективы их развития.

    Отметим, что партия "Комейто" имеет 25 мандатов в Палате Советников Японии.

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