Посол Азербайджана провел встречу с председателем японской партии "Комейто"

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде провел встречу с председателем партии "Комейто", членом Палаты Советников (верхней палаты парламента) Японии Нацуо Ямагучи.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Японии, встреча прошла в штабе партии.

Согласно информации, на встрече обсуждались двусторонние связи между двумя странами и перспективы их развития.

Отметим, что партия "Комейто" имеет 25 мандатов в Палате Советников Японии.