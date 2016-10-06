Посол Азербайджана в Украине: За последние два года десятки азербайджанцев пропали без вести

Киев. 6 октября. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Украине намерено усилить свою позицию и работу с местной азербайджанской диаспорой и ее региональными отделениями. Об этом украинскому бюро Report заявил новоназначенный посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

"В Украине почти полтора года не было посла Азербайджана, и координация с посольством немного была нарушена. Я думаю, что сейчас мы усилим позицию посольства и работу с местной азербайджанской диаспорой, её региональными отделениями и наладим четкую линию взаимодействия. Также отмечу, что на сегодня проблем как таковых нет. Есть некоторые сложности. Но поскольку диаспора здесь очень большая, активная и сплоченная, то вместе мы сможем преодолевать сложные моменты", - заявил Report Азер Худиев.

Также, по словам посла, официальные делегации из Азербайджана в Украину в ближайшее время не планируются. Причина этому - предстоящая работа посольства Азербайджана над ранее подписанными соглашениями.

"Недавно президент Порошенко был с официальным визитом в Баку, где обсуждались многие вопросы, в том числе диверсификация энергоресурсов из Азербайджана. Была достигнута договоренность о развитии сельского хозяйства и других отраслей между нашими странами. И сейчас, отталкиваясь от этих документов, эксперты занимаются имплементацией этих договоренностей. Когда мы достигнем полной имплементации, тогда и будем готовы приглашать официальных высокопоставленных лиц из Азербайджана в Украину", - заявил А. Худиев.

По мнению посла, нужно признать тот факт, что за последние два года криминогенная ситуация в Украине ухудшилась: "За последние два года десятки азербайджанцев пропали без вести, некоторые убиты. И, к сожалению, пока что эти преступления не раскрыты. Мы обеспокоены в первую очередь бездействием и отсутствием необходимых мер. И у нас до сих пор есть азербайджанцы, которых похитили, и никакой информации о готовящихся спецоперациях по их освобождению нет".

При этом посол отметил, что на днях состоится встреча представителей азербайджанской диаспоры, представителей посольства Азербайджана с генпрокурором Украины Юрием Луценко в связи с преступлениями по отношению к азербайджанцам. "То есть, мы видим реакцию со стороны украинских властей на обращения азербайджанцев", - подытожил Худиев.