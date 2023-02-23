Посол Азербайджана в Турции посетил в больнице детей, пострадавших в результате землетрясения

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов посетил пострадавших в результате землетрясения детей, которые проходят лечение в научно-исследовательском центре Анкаринского университета в Чебеджи.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов посетил пострадавших в результате землетрясения детей, которые проходят лечение в научно-исследовательском центре Анкаринского университета в Чебеджи.

Как сообщает Report , об этом сообщили в дипломатическом представительстве.

Посол в сопровождении ректора Анкаринского университета Недждета Унувара поинтересовался состоянием здоровья маленьких поциентов. Руководитель учебного заведения проинформировал дипломата о ходе лечения детей. Посол вручил им подарки, побеседовал с их родными.

"Государство и народ Азербайджана всегда рядом с нашими братьями. Азербайджан продолжит делать все возможное, чтобы залечить раны, нанесенные землетрясением", - сказал посол.