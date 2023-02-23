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Посол Азербайджана в Турции посетил в больнице детей, пострадавших в результате землетрясения

Посол Азербайджана в Турции посетил в больнице детей, пострадавших в результате землетрясения Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов посетил пострадавших в результате землетрясения детей, которые проходят лечение в научно-исследовательском центре Анкаринского университета в Чебеджи.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 23:26
Посол Азербайджана в Турции посетил в больнице детей, пострадавших в результате землетрясения

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов посетил пострадавших в результате землетрясения детей, которые проходят лечение в научно-исследовательском центре Анкаринского университета в Чебеджи.

Как сообщает Report, об этом сообщили в дипломатическом представительстве.

Посол в сопровождении ректора Анкаринского университета Недждета Унувара поинтересовался состоянием здоровья маленьких поциентов. Руководитель учебного заведения проинформировал дипломата о ходе лечения детей. Посол вручил им подарки, побеседовал с их родными.

"Государство и народ Азербайджана всегда рядом с нашими братьями. Азербайджан продолжит делать все возможное, чтобы залечить раны, нанесенные землетрясением", - сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Türkiyədəki səfiri zəlzələdə xəsarət alan uşaqlara xəstəxanada baş çəkib

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