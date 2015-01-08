Посол Азербайджана в США ответил на критику экс-главы "Freedom House"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов ответил на статью экс-главы организации "Freedom House" Дэвида Крамера с критикой в адрес властей Азербайджана после проведения обысков в бакинском офисе радио "Свобода".

Как сообщает Report со ссылкой на Wall Street Journal, в статье посол отмечает, что подобная "рьяная позиция Д.Крамера показывает стратегическую важность Азербайджана и личное отношение автора к стране".

По его словам, последний факт ведет к так называемой "стратегической слепоте", что приводит к отвержению реалий. Э.Сулейманов отметил, что Д.Крамер не воспринимает факты, которые идут в разрез с его анти-азербайджанской пропагандой. В частности посол привел факты того, что Л.Юнус была признана здоровой после обследования группой иностранных врачей под руководством немецкого доктора, а также то, что сотрудники радио "Свобода" в Баку приглашаются на допрос по конкретным фактам финансовой халатности.

"Раздувание внутреннего правового расследования в Азербайджане как проблему для Америки напоминает кампанию советского периода по освобождению "угнетенных, невинных коммунистов" в США. Прожив в СССР, я должен с сожалением признать, что по прошествии нескольких десятилетий методы кампаний идеологической дезинформации остаются теми же", - отмечает Э.Сулейманов.