Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Посол Азербайджана в Москве встретился с замминистра обороны России

    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 00:11
    Посол Азербайджана в Москве встретился с замминистра обороны России

    Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев посетил министерство обороны России, где встретился с заместителем министра Василием Осьмаковым.

    Как передает Report, об этом сообщили в диппредставительстве.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам азербайджано-российского взаимодействия по линии министерств обороны, обсужден график контактов и взаимных визитов в этом году.

    С обеих сторон был подтвержден конструктивный настрой на дальнейшее развитие двустороннего диалога и сотрудничества в военно-политической и военно-технической сферах в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.

    Россия посол Азербайджана Миноброны

    Последние новости

    00:40

    Главный тренер "Айнтрахта": Мы хотели обыграть "Карабах"

    Футбол
    00:11

    Путин: РФ готова направить $1 млрд в Совет мира из замороженных в США средств

    Другие страны
    00:11

    Посол Азербайджана в Москве встретился с замминистра обороны России

    Внешняя политика
    00:03

    Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой в матче Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    00:00

    Определился лучший игрок в матче Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Айнтрахтом"

    Футбол
    23:48

    Президент Литвы: ЕС не готов к созданию собственного военного блока

    Другие страны
    23:44
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов: "Карабах" обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:2 - ОБНОВЛЕНО-6

    Футбол
    23:32

    Трамп: США откажутся от новых пошлин против европейских стран из-за Гренландии

    Другие страны
    23:09
    Фото

    Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа

    Внешняя политика
    Лента новостей