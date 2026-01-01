Посол Азербайджана в Москве встретился с замминистра обороны России
Внешняя политика
- 22 января, 2026
- 00:11
Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев посетил министерство обороны России, где встретился с заместителем министра Василием Осьмаковым.
Как передает Report, об этом сообщили в диппредставительстве.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам азербайджано-российского взаимодействия по линии министерств обороны, обсужден график контактов и взаимных визитов в этом году.
С обеих сторон был подтвержден конструктивный настрой на дальнейшее развитие двустороннего диалога и сотрудничества в военно-политической и военно-технической сферах в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.
