Посол Азербайджана в Молдове выступил с лекцией о нагорно-карабахском конфликте в МГПУ

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев выступил с лекцией в Молдавском государственном педагогическом университете (МГПУ) имени Иона Крянгэ, посвященной армяно-азербайдж
Как отмечает Report, на мероприятии присутствовали профессорско-пре
Основной целью данного мероприятия являлось представление объективного взгляда на армяно-азербайдж
Посол в своем выступлении, в частности, коснулся процессов развития демократии в постсоветских государствах, армяно-азербайдж
Посол особо отметил, что ведущие страны мира, игнорируя международное право и применяя двойные стандарты при разрешении территориальных конфликтов и защите прав человека, "не замечают" политику этнических чисток и создания моноэтнических зон на Кавказе, проводимую армянскими политиками. И не случайно, по "закону бумеранга", сами уже сталкиваются с этими проблемами.
Н.Алиев также отметил, что основной вопрос для Азербайджана на сегодня – это разрешение армяно-азербайдж
По окончании выступления посол преподнес в дар библиотеке университета книги, карты, журналы об Азербайджане, его культуре, об армяно-азербайдж
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook