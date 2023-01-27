Посол Азербайджана в Иране: Требуем наказания виновных в теракте

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде потребовал полного наказания виновных, напавших на посольство Азербайджана в Иране.

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде призвал наказать всех виновных в вооруженном нападении на посольство в Тегеране.

Как передает Report, об этом дипломат написал в Facebook.

"В результате вооруженного нападения на наше посольство погиб наш ценный сотрудник Орхан Аскеров, два наших сотрудника получили ранения",- сказал дипломат, выразив глубочайшие соболезнования родным и близким Орхана Аскерова от себя и от имени сотрудников дипмиссии, также пожелав скорейшего выздоровления раненым.

"Мы решительно осуждаем этот жестокий террористический акт и требуем полного наказания виновных. Дипломатические представительства неприкосновенны и их защита должна быть полностью обеспечена принимающим государством!",- отметил посол.