О нас

Посол Азербайджана в Иране: Требуем наказания виновных в теракте

Посол Азербайджана в Иране: Требуем наказания виновных в теракте Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде потребовал полного наказания виновных, напавших на посольство Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 15:00
Посол Азербайджана в Иране: Требуем наказания виновных в теракте

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде призвал наказать всех виновных в вооруженном нападении на посольство в Тегеране.

Как передает Report, об этом дипломат написал в Facebook.

"В результате вооруженного нападения на наше посольство погиб наш ценный сотрудник Орхан Аскеров, два наших сотрудника получили ранения",- сказал дипломат, выразив глубочайшие соболезнования родным и близким Орхана Аскерова от себя и от имени сотрудников дипмиссии, также пожелав скорейшего выздоровления раненым.

"Мы решительно осуждаем этот жестокий террористический акт и требуем полного наказания виновных. Дипломатические представительства неприкосновенны и их защита должна быть полностью обеспечена принимающим государством!",- отметил посол.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani envoy to Iran: We demand punishment for perpetrators of terror attack
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İrandakı səfiri: “Biz terror aktını törədənlərin cəzalandırılmasını tələb edirik”

Другие новости из категории

Депутат: Никому не под силу свернуть нас с верного пути
Депутат: Никому не под силу свернуть нас с верного пути
27 января 2023 г. 15:57
Посол Израиля провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым
Посол Израиля провел встречу с помощником президента Хикметом Гаджиевым
27 января 2023 г. 15:54
МИД Грузии осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране
МИД Грузии осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране
27 января 2023 г. 15:23
Посольство Италии: Возмущены трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране
Посольство Италии: Возмущены трусливым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране
27 января 2023 г. 15:20
Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана
Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана
27 января 2023 г. 15:12
МИД: Азербайджан направил Ирану требование об установлении виновных в теракте
МИД: Азербайджан направил Ирану требование об установлении виновных в теракте
27 января 2023 г. 15:09
Посольство Палестины: С большой грустью восприняли известие об убийстве сотрудника посольства Азербайджана
Посольство Палестины: С большой грустью восприняли известие об убийстве сотрудника посольства Азербайджана
27 января 2023 г. 15:09
Президент Египта прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Египта прибыл с визитом в Азербайджан
27 января 2023 г. 15:08
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Посольство Аргентины выразило соболезнования в связи в нападением на посольство Азербайджана
Посольство Аргентины выразило соболезнования в связи в нападением на посольство Азербайджана
27 января 2023 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi