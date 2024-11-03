Посол Азербайджана в Ираке и депутат от Фронта иракских туркмен приняли участие в открытии школы в Киркуке
Посол Азербайджана в Ираке и депутат от Фронта иракских туркмен приняли участие в открытии школы в КиркукеПосол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов обсудил совместную деятельность в регионе с депутатом от иракской провинции Киркук Аршадом Салехи, стороны также приняли участие в открытии школы имени Мухаммеда Физули в указанном регионе.
Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов обсудил совместную деятельность в регионе с депутатом от иракской провинции Киркук Аршадом Салехи, стороны также приняли участие в открытии школы имени Мухаммеда Физули в указанном регионе.
Как сообщает Report, об этом написали в социальной сети иракский депутат от Фронта иракских туркмен и азербайджанский посол.
"Мы приняли в Киркуке уважаемого посла Азербайджана в Багдаде Насира Мамедова, обсудили возможные совместные действия между Азербайджаном и регионом Туркменели", – отметил иракский политик.
Глава азербайджанской, в свою очередь, отметил, что принял участие в церемонии открытия начальной школы имени Мухаммеда Физули в городе Киркук.
"В начальной школе имени М.Физули был проведен капитальный ремонт и реконструкция при финансовой поддержке Азербайджана", – написал он.
Bu gün Kərkük şəhərində yerləşən dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli adına ibtidai məktəbin açılış mərasimində iştirak etdik. Qeyd edək ki, M.Füzuli adına ibtidai məktəbdə Azərbaycan dövlətinin maliyyə vəsaiti hesabına əsaslı təmir və yenidənqurma işləri görülmüşdür. pic.twitter.com/aranzy2LpP