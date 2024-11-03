Посол Азербайджана в Ираке и депутат от Фронта иракских туркмен приняли участие в открытии школы в Киркуке

Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов обсудил совместную деятельность в регионе с депутатом от иракской провинции Киркук Аршадом Салехи, стороны также приняли участие в открытии школы имени Мухаммеда Физули в указанном регионе.

Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов обсудил совместную деятельность в регионе с депутатом от иракской провинции Киркук Аршадом Салехи, стороны также приняли участие в открытии школы имени Мухаммеда Физули в указанном регионе.

Как сообщает Report , об этом написали в социальной сети иракский депутат от Фронта иракских туркмен и азербайджанский посол.

"Мы приняли в Киркуке уважаемого посла Азербайджана в Багдаде Насира Мамедова, обсудили возможные совместные действия между Азербайджаном и регионом Туркменели", – отметил иракский политик.

Глава азербайджанской, в свою очередь, отметил, что принял участие в церемонии открытия начальной школы имени Мухаммеда Физули в городе Киркук.

"В начальной школе имени М.Физули был проведен капитальный ремонт и реконструкция при финансовой поддержке Азербайджана", – написал он.