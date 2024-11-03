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Посол Азербайджана в Ираке и депутат от Фронта иракских туркмен приняли участие в открытии школы в Киркуке

Посол Азербайджана в Ираке и депутат от Фронта иракских туркмен приняли участие в открытии школы в Киркуке Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов обсудил совместную деятельность в регионе с депутатом от иракской провинции Киркук Аршадом Салехи, стороны также приняли участие в открытии школы имени Мухаммеда Физули в указанном регионе.
Внешняя политика
3 ноября 2024 г. 23:58
Посол Азербайджана в Ираке и депутат от Фронта иракских туркмен приняли участие в открытии школы в Киркуке

Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов обсудил совместную деятельность в регионе с депутатом от иракской провинции Киркук Аршадом Салехи, стороны также приняли участие в открытии школы имени Мухаммеда Физули в указанном регионе.

Как сообщает Report, об этом написали в социальной сети иракский депутат от Фронта иракских туркмен и азербайджанский посол.

"Мы приняли в Киркуке уважаемого посла Азербайджана в Багдаде Насира Мамедова, обсудили возможные совместные действия между Азербайджаном и регионом Туркменели", – отметил иракский политик.

Глава азербайджанской, в свою очередь, отметил, что принял участие в церемонии открытия начальной школы имени Мухаммеда Физули в городе Киркук.

"В начальной школе имени М.Физули был проведен капитальный ремонт и реконструкция при финансовой поддержке Азербайджана", – написал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfir Kərkükün İraq Türkman Cəbhəsindən olan deputatı ilə görüşüb, məktəbin açılışında iştirak edib - VİDEO

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