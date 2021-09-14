Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Австрии

Посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли вручил верительные грамоты Федеральному Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену

Посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли вручил верительные грамоты Федеральному Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, сообщает Report.

"Вручил верительные грамоты Федеральному Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену. Надеюсь на сотрудничество с моими австрийскими коллегами для дальнейшего укрепления двусторонних отношений между нашими странами",- отметил посол.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев распоряжением от 23 июля 2021 назначил Ровшана Садыгбейли новым послом Азербайджана в Австрии.

Другим распоряжением главы государства, Р. Садыгбейли назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики при Отделении ООН в Вене, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международном агентстве по атомной энергии и Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.