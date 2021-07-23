Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Австрии

Ровшан Нусрат оглы Садыгбейли назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Австрийской Республике.

Ровшан Нусрат оглы Садыгбейли назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Австрийской Республике.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства, Р. Садыгбейли назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики при Отделении ООН в Вене, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международном агентстве по атомной энергии и Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.