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Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Австрии

Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Австрии Ровшан Нусрат оглы Садыгбейли назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Австрийской Республике.
Внешняя политика
23 июля 2021 г. 16:03
Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Австрии

Ровшан Нусрат оглы Садыгбейли назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Австрийской Республике.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства, Р. Садыгбейли назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики при Отделении ООН в Вене, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международном агентстве по атомной энергии и Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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Версия на английском языке President appoints new ambassador to Austria
Версия на азербайджанском языке Prezident Avstriyaya yeni səfir təyin etdi

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