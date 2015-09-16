​Посол Азербайджана примет участие в праздновании 2000-летия Дербента

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу прибудет в Дербент для участия в праздновании юбилея города, сообщает Report со ссылкой на портал "Россия для всех".

Празднование 2000-летия этого города состоится 19 сентября. На праздник приедут 40 делегаций из регионов России и зарубежных стран.

В рамках праздничной программы в течение всего дня на Площади Свободы будет проходить фестиваль традиционной культуры и этноподворий "Традиция", в котором примут участие 29 национальных подворий.

В программу праздника также включена историческая реконструкция быта и обычаев жителей Дербента. В этот день для посетителей будут открыты дома в магальной (древней) части Дербента. Любой желающий сможет войти в дом, выпить чаю со сладостями и пообщаться с хозяевами.

Главным событием праздника станет музыкально-театрализованная хроника тысячелетий "Гончарный круг Дербента: от Дербентской крепости до ворот Кремля" на территории крепости Нарын-Кала.