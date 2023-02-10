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Посол Азербайджана поделился публикацией по поводу пожертвований пострадавшим от землетрясения

Посол Азербайджана поделился публикацией по поводу пожертвований пострадавшим от землетрясения Посол Азербайджана Рашад Мамедов поделился публикацией, в которой указал банковские реквизиты для желающих оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 15:29
Посол Азербайджана поделился публикацией по поводу пожертвований пострадавшим от землетрясения

Посол Азербайджана Рашад Мамедов поделился публикацией, в которой указал банковские реквизиты для желающих оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией посол поделился в Twitter.

"Желающие оказать поддержку работам, проводимым в пострадавших от землетрясениях регионах Турции, могут перечислить средства на указанные ниже банковские счета", - написал дипломат.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции введен режим ЧП на три месяца. В стране объявлен семидневный траур по погибшим.

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