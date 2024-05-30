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Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД РФ реализацию декларации о союзничестве

Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД РФ реализацию декларации о союзничестве Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу обсудили реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 18:04
Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД РФ реализацию декларации о союзничестве

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу обсудили реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года", - сообщили в дипведомстве.

В ведомстве также подчеркнули, что встреча прошла в характерной для российско-азербайджанского диалога дружественной и конструктивной атмосфере.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Rusiya XİN rəsmisi ilə müttəfiqlik bəyannaməsinin icrasını müzakirə edib

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