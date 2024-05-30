Посол Азербайджана обсудил с замглавы МИД РФ реализацию декларации о союзничестве

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу обсудили реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу обсудили реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года", - сообщили в дипведомстве.

В ведомстве также подчеркнули, что встреча прошла в характерной для российско-азербайджанского диалога дружественной и конструктивной атмосфере.